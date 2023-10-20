20.10.2023 21:15 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк анонсував проведення регламентних робіт: чого очікувати клієнтам

Щоб підвищити якість та безпеку платежів, в ніч на 21 жовтня 2023 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингового центру, передає РЕДПОСТ .

Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24, також перерва триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

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«Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт»,- йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Приват24 запрацював онлайн моніторинг заставного майна.