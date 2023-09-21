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21.09.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

У Приват24 запрацював онлайн моніторинг заставного майна

Клієнтам ПриватБанку, які придбали автівку у кредит або лізинг, відтепер не треба витрачати зайвий час на перевірку застави.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
ПриватБанк першим в Україні запровадив сервіс онлайн моніторингу заставного майна, який дозволяє клієнту самостійно проходити перевірку у мобільному Приват24 без фізичного огляду майна представником банку.
 
«Новий сервіс розроблявся командою банку з урахуванням клієнтського досвіду. Сервіс дозволяє позичальникам пройти моніторинг у будь-якому місці знаходження майна та в зручний для себе час», — відзначила член правління ПриватБанку з питань ризиків Лариса Чернишова.
 
Для того, щоб успішно пройти онлайн-моніторинг заставного авто, треба зробити фото в режимі онлайн за інструкцією та підказками в застосунку Приват24, заповнити анкету у додатку та підписати електронним підписом SmartID.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'яни ще можуть потрапити до кадрового резерву державної служби.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк
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