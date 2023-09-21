У Харкові чоловік три роки бігав від покарання за злочин

Поліцейські Харкова затримали у метрополітені чоловіка, який знаходився у розшуку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Поліцейські в метрополітені на станції метро виявили 44-річного мешканця Харкова, який був у розшуку з 2020 року за скоєння хуліганства.
Про це було повідомлено організатора розшуку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро «Індустріальна» працівники поліції виявили 27-річного мешканця Харківської області, який розшукувався за скоєння злочину за умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України.
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