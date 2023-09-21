21.09.2023 16:22 Рита Парфенова

У Харкові чоловік три роки бігав від покарання за злочин

Поліцейські Харкова затримали у метрополітені чоловіка, який знаходився у розшуку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Поліцейські в метрополітені на станції метро виявили 44-річного мешканця Харкова, який був у розшуку з 2020 року за скоєння хуліганства.



Про це було повідомлено організатора розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро «Індустріальна» працівники поліції виявили 27-річного мешканця Харківської області, який розшукувався за скоєння злочину за умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України.

Источник: Володимир Тимошко

