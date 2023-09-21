21.09.2023 16:41 Дмитро Колонєй

Харківський «Державний науково-дослідний і проєктний інститут основної хімії» святкує ювілей

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав науковий центр НІОХІМ зі 100-річчям.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав Державну установу «Державний науково-дослідний і проєктний інститут основної хімії» зі 100-річчям:

«Сьогодні відзначає свій 100-річний ювілей Державний науково-дослідний і проєктний інститут основної хімії - один з найвідоміших у світі науково-дослідних та проєктних центрів у галузі проєктування виробництва кальцинованої соди та супутніх продуктів.

Протягом ста років своєї історії Інститут безперервно займається проблемами розробки та модернізації сучасних технологій хімічного виробництва і проєктуванням передового апаратного забезпечення для галузі.

Попри військовий стан та вимушену релокацію з Харкова до Калуша, Інститут продовжує роботу та активно співпрацює з провідними світовими компаніями. Сподіваємося, що навесні наступного року він повернеться у рідне місто.

Впевнений, що Харків завжди був і буде провідним науково-промисловим центром, а НІОХІМ, як і в попередні сто років, своєю успішною діяльністю прославлятиме Харків та Україну в усьому світі».