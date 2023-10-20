20.10.2023 20:30 Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Чугуївському районі зафіксували факт розпиття алкогольних напоїв та куріння неповнолітніми

Районі ювенальні поліцейські спільно з дільничними інспекторами поліції провели рейди щодо недопущення вживання неповнолітніми алкогольних напоїв та тютюнопаління.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці зосередили увагу на парках, скверах та дворах спальних районів, де можуть проводити активне дозвілля підлітки. Провели роз’яснювальну роботу з неповнолітніми, а також припинили низку адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням громадського порядку.

В результаті відпрацювання правоохоронці задокументували 7 адміністративних правопорушень. Зокрема, поліцейські виявили чотирьох 16-річних підлітків, які курили, один з них вживав слабоалкогольні напої.

Щодо них склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) та ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про факти незаконного продажу дітям алкоголю та тютюну.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські у Харкові вилучили у чоловіка 160 «закладок».