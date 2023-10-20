20.10.2023 16:55 Віталій Хінєвіч
Поліцейські у Харкові вилучили у чоловіка 160 «закладок»
Побачивши правоохоронців 21-річний чоловік почав ховати щось у своїх речах, тому працівники поліції охорони вирішили перевірити його документи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Громадянина затримали у Шевченківському районі міста працівники роти Управління поліції охорони в Харківській області за підозрою у розповсюдженні наркотичного засобу.
Під час спілкування 21-річний мешканець Харківської області повідомив, що має у наплічнику кілька десятків згортків з речовиною хімічного походження “солі”.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Харківського районного управління поліції № 3. Під час огляду місця події поліцейські виявили ще більше сотні згортків зеленого кольору. Загалом вилучено 160 «закладок». Речові докази направлені на експертне дослідження.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
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