    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські у Харкові вилучили у чоловіка 160 «закладок»
20.10.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харкові вилучили у чоловіка 160 «закладок»

Побачивши правоохоронців 21-річний чоловік почав ховати щось у своїх речах, тому працівники поліції охорони вирішили перевірити його документи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Громадянина затримали у Шевченківському районі міста працівники роти Управління поліції охорони в Харківській області за підозрою у розповсюдженні наркотичного засобу.
 
Під час спілкування 21-річний мешканець Харківської області повідомив, що має у наплічнику кілька десятків згортків з речовиною хімічного походження “солі”.
 
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Харківського районного управління поліції № 3. Під час огляду місця події поліцейські виявили ще більше сотні згортків зеленого кольору. Загалом вилучено 160 «закладок». Речові докази направлені на експертне дослідження.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.10 Надзвичайні події Ображав і виганяв з дому: чоловікові у Харкові загрожує ув'язнення за домашнє насильство 19.10 Надзвичайні події На Харківщині розшукували неповнолітню дівчинку 18.10 Надзвичайні події У Харкові нелегально продавали алкоголь та тютюнові вироби
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 