20.10.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харкові вилучили у чоловіка 160 «закладок»

Побачивши правоохоронців 21-річний чоловік почав ховати щось у своїх речах, тому працівники поліції охорони вирішили перевірити його документи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Громадянина затримали у Шевченківському районі міста працівники роти Управління поліції охорони в Харківській області за підозрою у розповсюдженні наркотичного засобу.

Під час спілкування 21-річний мешканець Харківської області повідомив, що має у наплічнику кілька десятків згортків з речовиною хімічного походження “солі”.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Харківського районного управління поліції № 3. Під час огляду місця події поліцейські виявили ще більше сотні згортків зеленого кольору. Загалом вилучено 160 «закладок». Речові докази направлені на експертне дослідження.

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За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.