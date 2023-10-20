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20.10.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові презентували мобільний клас безпеки

Перший урок з мінної безпеки рятувальники провели сьогодні, 20 жовтня, для учнів Харківської гімназії №65.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Мобільний клас безпеки оснащений стендами з інформацією, макетами предметів, у яких може бути захована вибухівка і які найчастіше спричиняють пожежу, вогнегасники тощо. Його особливістю є можливість проведення занять як усередині автомобіля, так і поряд, на відкритій місцевості.
 
 
Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав урок у гімназії та наголосив на важливості обізнаності дітей у питаннях безпеки під час війни.
 
 
«Рік тому на Салтівці на міні підірвалися двоє підлітків, тоді вони зазнали осколкових поранень. І цей випадок свідчить про необхідність вивчення мінної та пожежної безпеки, алгоритму дій у випадку надзвичайної ситуації. Щойно на лекції, яку працівник ДСНС читав для дітей, вони знали відповіді практично на всі його запитання. Я сподіваюся, що ці знання та навички їм ніколи не доведеться використовувати, але опанувати їх треба», - зазначив Ігор Терехов.
 
 
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Також мер подякував правоохоронцям та рятувальникам за профілактичну роботу з дітьми. «Мобільний клас безпеки» - це спільний проєкт Нацполіції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, чи обладнають дитячі садки у метро.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, клас безпеки
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