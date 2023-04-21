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21.04.2023  16:40   Віталій Хінєвіч

Клас безпеки відкрили у Харкові на базі пожежно-рятувальної частини

21 квітня на базі 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини відкрито новий клас безпеки для дітей, вже 22-й на Харківщині.

клас безпеки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
У заході взяли участь голова Адміністрації Новобаварського району Т.Цибульник, начальник ГУ ДСНС України у Харківській області О. Волобуєв, начальник Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Новобаварському району О.Примак, а також рятівники, представники поліції, медичної служби та діти.
 
клас безпеки
 
Перед початком заходу почесні гості привітали команду-переможницю обласного конкурсу юних пожежних-рятувальників «Код UA» з Харківської гімназії № 65 з їхнім надважливим досягненням. Юних рухівців нагородили Почесної грамотою та цінними подарунками.
 
«Це важливий крок на шляху до забезпечення якісної освіти в галузі безпеки та захисту дітей від надзвичайних ситуацій. Він дає змогу навчати дітей різного віку основам безпеки в різних сферах життя, розпізнавати небезпеки, розуміти, як діяти в екстремальних ситуаціях»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що кімнату сенсорної релаксації відкрили дитячій лікарні Харкова (фото).
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  клас безпеки, харків
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