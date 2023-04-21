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21.04.2023  16:31   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова нетвереза мати тримала у бруді та пригнічувала трьох маленьких дітей

Поліцейські під Харковом виявили безвідповідальну мати.

Голодували та жили у бруді діти нетверезої жінки у передмісті Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, поліцейські  та представники служби у справах дітей відвідали три родини, в яких виховуються діти на Чугуївщині.
 
Під особливу увагу правоохоронців потрапила сім’я з трьома неповнолітніми дітьми, які живуть серед безладу та бруду. Поліцейські також з’ясували, що 38-річна часто нетвереза мати веде антигромадський спосіб життя, не слідкує за дітьми та постійно їх пригнічує. Під час систематичного вживання алкоголю на тривалий час залишає дітей самих без харчових продуктів. 
 
Голодували та жили у бруді діти нетверезої жінки у передмісті Харкова
 
Дільничні офіцери поліції склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП, а ювенальні поліцейські склали на матір адмінпротокол щодо невиконання обов’язків по вихованню дітей.
 
Голодували та жили у бруді діти нетверезої жінки у передмісті Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківська поліція виявила нетверезу матір, яка не доглядала за малюком.
 

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  діти, нетвереза мати, харків, чугуїв
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