21.04.2023 16:57 Дмитро Колонєй

Як отримати від 600 тисяч до 1,2 млн гривень на розвиток бізнесу

Хто може разраховувати на грантову програму USAID та як отримати допомогу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Вчасно, грантова програма USAID зосереджується на допомозі у наступних галузях бізнесу:

секторах інформаційних технологій,

інжинірингу,

виробництва,

послуг,

креативних індустрій

відкрита до заявок на підтримку інших секторів

Програма «Конкурентоспроможна економіка України» впроваджує грантову програму для підтримки безперервності та відновлення бізнесу, включно із переміщенням або відновленням бізнесу, розширенням на зовнішні ринки, а також підтримкою рівня наявних бізнес-можливостей або їхнім покращенням.

Хто може розраховувати на отримання гранту?

Діяльність грантоотримувача може бути зосереджена на таких потребах:

покращення бізнес-процесів і моделей;

розбудова організаційного потенціалу;

розвиток виробництва, продажі, а також;

цифрові та торгові можливості.

Ці потреби можуть включати: ІТ-рішення, розробку продукту та інновації, створення або відновлення ланцюгів поставок, посилення підготовки персоналу та забезпечення персоналом, покращення онлайн-маркетингу та просування на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення конкурентоспроможності бізнесу, покращення доступу до фінансування для малих та середніх підприємств, а також подібну діяльність, що пов’язана з підтримкою безперервності та відновлення бізнесу.

Сума гранту

Програма планує надати приблизно 36 000 000 грн шляхом надання до 50 грантів.

Очікується, що сума кожного гранту становитиме від 600 000 грн до 1 200 000 грн.

Терміни проєкту

Подача заявок закінчується 24 липня 2023 року.

Як взяти участь?

Заповнити аплікаційну форму можна за посиланням . Процес подання заявок складатиметься з двох етапів:

Заявник подає концепцію, бюджет та реєстраційні документи компанії-апліканта. Якщо заявник відповідає критеріям оцінювання, його офіційно повідомлять про проходження 1 етапу і запросять подати повну заявку.



