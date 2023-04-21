21.04.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік завдав ножових поранень знайомому

Зловмисник під час раптової сварки наніс товаришу понад 10 ножових поранень та зник з місця злочину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

27 січня до відділу поліції надійшло повідомлення про нанесення ножових поранень харків'янину. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. В ході досудового розслідування з’ясовано, що 37-річний потерпілий зустрівся зі знайомим, з яким у нього були неприязні відносини. Вони посварилися. Зловмисник вдарив чоловіка кілька разів ножем та втік.

Працівники поліції оперативно затримали нападника. Ним виявився 40-річний житель міста Харкова.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вручено обвинувальний акт. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.



