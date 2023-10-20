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20.10.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

Ображав і виганяв з дому: чоловікові у Харкові загрожує ув'язнення за домашнє насильство

За скоєння злочину чоловіку загрожує максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З заявами про насилля до поліції звернулась 58-річна жінка. Вона повідомляла про постійні образи з боку свого співмешканця. 62-річний чоловік часто знаходився у нетверезому стані та ображав жінку, поводив себе неадекватно, виганяв з дому. 
 
Поліцейські сектору протидії домашньому насильству ХРУП №1 склали щодо порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 
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Слідчі ХРУП № 1 відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
 
20 жовтня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчинені кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські у Харкові вилучили у чоловіка 160 «закладок».
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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