20.10.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Ображав і виганяв з дому: чоловікові у Харкові загрожує ув'язнення за домашнє насильство

За скоєння злочину чоловіку загрожує максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З заявами про насилля до поліції звернулась 58-річна жінка. Вона повідомляла про постійні образи з боку свого співмешканця. 62-річний чоловік часто знаходився у нетверезому стані та ображав жінку, поводив себе неадекватно, виганяв з дому.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству ХРУП №1 склали щодо порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Слідчі ХРУП № 1 відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

20 жовтня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчинені кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.