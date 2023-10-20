20.10.2023 18:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік перевозив вибухові речовини у власному авто

13 липня, на одному із блокпостів міста Чугуїв, поліцейські зупинили автомобіль «Ford Transit» під керуванням 42-річного харків'янина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В ході поверхневого огляду у правопорушника вилучили п’ять протитанкових снарядів. В бесіді з правоохоронцями чоловік розповів, що знайшов небезпечні «трофеї» в Ізюмському районі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Чугуївського районного управління поліції та фахівці вибухотехнічної служби. Вибухотехніки оглянули вибухові пристрої та ухвалили рішення щодо їх знешкодження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

19 жовтня чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські у Харкові вилучили у чоловіка 160 «закладок».