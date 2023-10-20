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20.10.2023  18:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік перевозив вибухові речовини у власному авто

13 липня, на одному із блокпостів міста Чугуїв, поліцейські зупинили автомобіль «Ford Transit» під керуванням 42-річного харків'янина.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході поверхневого огляду у правопорушника вилучили п’ять протитанкових снарядів. В бесіді з правоохоронцями чоловік розповів, що знайшов небезпечні «трофеї» в Ізюмському районі. 
 
На місці події працювала слідчо-оперативна група Чугуївського районного управління поліції та фахівці вибухотехнічної служби. Вибухотехніки оглянули вибухові пристрої та ухвалили рішення щодо їх знешкодження.
 
 
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19 жовтня чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські у Харкові вилучили у чоловіка 160 «закладок».
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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