На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили близько 20 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає.
Сьогодні відзначаються Дні кредитних спілок, кухарі, авіадиспетчери та боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
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