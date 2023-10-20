20.10.2023 19:00 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили близько 20 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Старикове Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Огірцеве, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 20 атак ворога неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще 3 атаки в районі Надії Луганської області.

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Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Кучерівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.