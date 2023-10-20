    
Главная Новини Харкова Армія На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили близько 20 атак ворога
20.10.2023  19:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили близько 20 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Старикове Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Огірцеве, Бологівка Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 20 атак ворога неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще 3 атаки в районі Надії Луганської області.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Кучерівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.10 Надзвичайні події Поліцейські у Чугуївському районі зафіксували факт розпиття алкогольних напоїв та куріння неповнолітніми 20.10 Надзвичайні події На Харківщині чоловік перевозив вибухові речовини у власному авто 20.10 Надзвичайні події Ображав і виганяв з дому: чоловікові у Харкові загрожує ув'язнення за домашнє насильство
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 