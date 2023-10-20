    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: подробиці
20.10.2023  19:40   Віталій Хінєвіч

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: подробиці

Кабінет Міністрів України на засіданні у п'ятницю, 20 жовтня, підтримав зміни до Правил дорожнього руху.

 
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, передає РЕДПОСТ.
 
Зазначається, що внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 
 
Передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар. 
 
Також закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
 
Источник:   Тарас Мельничук
 Тэги:  пдр
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.10 Надзвичайні події Патрульні виявили порушників ПДР у Харківській області 25.09 Надзвичайні події Патрульні виявили порушників ПДР у Харківській області 11.09 Надзвичайні події Патрульні виявили порушників ПДР у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 