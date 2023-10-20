20.10.2023 19:40 Віталій Хінєвіч

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: подробиці

Кабінет Міністрів України на засіданні у п'ятницю, 20 жовтня, підтримав зміни до Правил дорожнього руху.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, передає РЕДПОСТ.

Зазначається, що внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Також закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.

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Уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.