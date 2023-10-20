20.10.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові трамвай №8 та автобус №260 тимчасово змінять свої маршрути

Зміна руху транспорту пов'язана з перевлаштуванням лінії електропередач на вулиці Морозова.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від пр. Гагаріна до вул. Морозова, та по вул. Морозова, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Георгія Тарасенка, буде припинений з 16:00 20 жовтня до 13:00 23 жовтня.

У цей час трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

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Крім того, на вул. Морозова, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Георгія Тарасенка, буде припинений рух автобусів з 9:00 21 жовтня до 18:00 22 жовтня.

У цей час автобус №260е курсуватиме так: ст. Основа – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Храмова – вул. Тарасівська – вул. Тероборонівська (у зворотному напрямку: пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка) – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ».