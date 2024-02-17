Прогноз погоди у Харкові на 17 лютого

Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 5 - 7° морозу, вдень 0 - 2° тепла.
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Ситуації, які можуть призвести до конфліктів, легко вирішуються шуткою чи компромісом. Використайте цей момент для досягнення домовленостей та планування проектів. Зосередьтеся на аналізі та інтелектуальній праці.
Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
Щороку 17 лютого відзначається День спонтанного прояву доброти.
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