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17.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 лютого

Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 5 - 7° морозу, вдень 0 - 2° тепла.

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Народні прикмети

Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки: якщо довгі сухі гілки згинаються – буде заметіль, а якщо випрямляються – на сприятливу погоду.

 

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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