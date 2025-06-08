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08.06.2025  21:22   Рита Парфенова

У Харкові відкрили офіс Європейської Асоціації місцевої демократії (фото)

Новий офіс ALDA в Харкові працюватиме над підтримкою місцевого самоврядування та розвитку демократичних інституцій в умовах війни.


Фото: ХМР

8 червня в Харкові відкрили офіс Європейської Асоціації місцевої демократії (LDA Kharkiv Region), передає РЕДПОСТ.

У церемонії взяли участь міський голова Ігор Терехов, представники обласної влади, а також Генеральний секретар ALDA Антонелла Вальморбіда й директор програм з розвитку демократії Крістіан Дебев.

Під час заходу відбулася конференція за участі представників партнерських організацій та регіональних офісів LDA з інших областей України. Учасники обговорили подальші кроки співпраці та презентували проєкти Асоціації, які реалізуються навіть у складних умовах повномасштабної війни.

Міський голова Харкова Ігор Терехов відзначив символічність відкриття інституції, що втілює європейські демократичні цінності, саме в місті, яке щодня протистоїть агресії рф.

У Харкові відкрили офіс Європейської Асоціації місцевої демократії

«Це дуже важлива подія для Харкова, для нашої громади і всієї області. Сьогодні демократичні цінності захищають на фронті наші хлопці й дівчата - вони буквально виборюють право України бути вільною, європейською і демократичною. Коли ми відкривали цей офіс, знову пролунала повітряна тривога - і це найкраще свідчення того, в яких умовах живе сьогодні Україна. Але, попри все, ми продовжуємо будувати демократичне суспільство. Я дуже хочу, щоб цей офіс не був лише символом, а став майданчиком реальної допомоги громадам - і нашій, і тим, які тут представляють різні регіони. Це розвиток місцевого самоврядування, реальна підтримка людей, і поступ до Європейського Союзу», - зазначив Ігор Терехов.

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Офіс у Харкові стане частиною мережі ALDA, що діє в Україні з 2015 року й займається посиленням ролі громад, підтримкою місцевого самоврядування, активного громадянства та європейської інтеграції.

У Харкові відкрили офіс Європейської Асоціації місцевої демократії

У Харкові відкрили офіс Європейської Асоціації місцевої демократії

Тэги:  ігор терехов, харків
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