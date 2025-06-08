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08.06.2025  20:36   Рита Парфенова

На Харківщині через обстріли спалахнув ліс: вогонь охопив 40 гектарів

У Борівському лісництві після артобстрілу російською армією виникла масштабна пожежа. Через заміновану територію вогонь швидко поширився на значну площу.

На Харківщині горить ліс

Унаслідок російського обстрілу 8 червня на території Борівського лісництва Ізюмського надлісництва Харківської області спалахнула масштабна лісова пожежа. За інформацією філії «Слобожанський лісовий офіс», займання сталося після удару реактивної артилерії, передає РЕДПОСТ.

Ця ділянка лісу розташована приблизно за 12 км від зони бойових дій і регулярно піддається обстрілам.

На Харківщині горить ліс

Через замінованість території полум’я стрімко охопило кілька лісових кварталів. Загальна площа загоряння складає близько 40 гектарів.

До гасіння залучені пожежні модулі, трактори та спецтехніка Ізюмського надлісництва, а також техніка з Гутянського, Зміївського та Жовтневого надлісництв. Допомагають і підрозділи ДСНС.

На Харківщині горить ліс

У «Лісах України» повідомили, що всі необхідні засоби для боротьби з вогнем були вчасно надані. Наразі ведуться роботи з локалізації пожежі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих атак 7 червня на Харків і райони області виникли пожежі в Київському районі міста, Ізюмському та Чугуївському районах. Займання гасили під час повітряних тривог.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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