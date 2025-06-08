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08.06.2025  09:59   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини ліквідували 4 пожежі, спричинені обстрілами

Унаслідок ворожих атак 7 червня на Харків і райони області виникли пожежі в Київському районі міста, Ізюмському та Чугуївському районах. Займання гасили під час повітряних тривог.

рятувальник дснс
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Протягом доби з 7 по 8 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС загасили чотири пожежі, спричинені російськими обстрілами. Загалом вони здійснили 43 оперативних виїзди.
 
Удень 7 червня ворожа авіація атакувала Київський та Шевченківський райони Харкова. Одне з влучань зафіксовано біля будівлі Дитячої залізниці. Другий удар КАБ припав на приватне домоволодіння в Київському районі – зруйновано господарську споруду, сталася пожежа на площі 5 кв. м. Третє влучання – у лісосмугу поблизу житлового будинку, займання не виникло.
 
Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще 18 – дістали поранення.
 
Крім того, через ворожі обстріли зайнялася лісова підстилка на площі 1 га на території Борівського лісництва поблизу селища Борова Ізюмського району. У Старому Салтові Чугуївського району внаслідок удару дрона зайнялася трава – площа займання склала 10 кв. м.
 
За добу рятувальники:
  • 21 раз виїжджали на гасіння пожеж, з них 4 – спричинені обстрілами;
  • 1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 5 – на перевірки після обстрілів;
  • 9 – на допомогу населенню;
  • 7 – на інші завдання.
Також протягом доби ліквідовано 15 пожеж у природних екосистемах на загальній площі 4 га.
 
Піротехнічні підрозділи вилучили й знешкодили 72 вибухонебезпечні предмети.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня російські війська завдали масованих ударів по Харкову та дев’яти населених пунктах Харківської області. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, інфраструктурні об’єкти.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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