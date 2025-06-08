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08.06.2025  10:32   Рита Парфенова

Поліція Харківщини розшукала зниклу 14-річну дівчину – вона була в Чернігівській області

Неповнолітня мешканка міста Златопіль, яка зникла 4 червня, перебувала у знайомих у Чернігівській області. Поліцейські повернули дівчину додому та провели профілактичну бесіду з родиною.

Новини Харкова: знайшли зниклу 14-річну дівчину із Златополя

Як повідомляє РЕДПОСТ, 4 червня до поліції звернулася мешканка Златополя, яка повідомила про зникнення своєї 14-річної доньки. За її словами, дитина пішла з дому близько 11:00 та не повернулася.

На розшук дівчини було орієнтовано всі підрозділи поліції. Правоохоронці опрацювали коло спілкування зниклої та можливі маршрути її пересування. У результаті комплексу заходів встановлено, що дівчина перебуває в одному з сіл Чернігівської області – у знайомих.

7 червня співробітники ювенальної превенції доставили неповнолітню додому та передали батькам. Під час розмови вона зізналася, що поїхала з дому через конфлікт із матір’ю.

З родиною проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали 16-річного хлопця, який зник після вечірньої прогулянки.

Тэги:  розшук, харків
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