За добу ворог атакував Харків і 9 населених пунктів області: 3 загиблих, 23 поранених

7 червня російські війська завдали масованих ударів по Харкову та дев’яти населених пунктах Харківської області. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, інфраструктурні об’єкти.
Протягом минулої доби, 7 червня, російська армія завдала масованих ударів по місту Харків і ще дев’ятьох населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Під ударами опинилися Харківський, Куп’янський, Ізюмський і Чугуївський райони.
Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 23 дістали поранення.
У Харкові загинули двоє людей, 18 – зазнали поранень. У селищі Старий Салтів постраждали жінки 46 і 53 років та 30-річний чоловік. У Куп’янську – 44-річний чоловік. У селі Козача Лопань загинув 60-річний чоловік, поранено 47-річного.
Ворог атакував Шевченківський та Київський райони Харкова чотирма керованими авіабомбами. Загалом по області застосовано різні види озброєння:
Зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури:
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