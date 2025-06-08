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08.06.2025  09:27   Рита Парфенова

За добу ворог атакував Харків і 9 населених пунктів області: 3 загиблих, 23 поранених

7 червня російські війська завдали масованих ударів по Харкову та дев’яти населених пунктах Харківської області. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, інфраструктурні об’єкти.


На фото м. Харків
Фото: ХОВА

Протягом минулої доби, 7 червня, російська армія завдала масованих ударів по місту Харків і ще дев’ятьох населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Під ударами опинилися Харківський, Куп’янський, Ізюмський і Чугуївський райони.

Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 23 дістали поранення.

У Харкові загинули двоє людей, 18 – зазнали поранень. У селищі Старий Салтів постраждали жінки 46 і 53 років та 30-річний чоловік. У Куп’янську – 44-річний чоловік. У селі Козача Лопань загинув 60-річний чоловік, поранено 47-річного.

Ворог атакував Шевченківський та Київський райони Харкова чотирма керованими авіабомбами. Загалом по області застосовано різні види озброєння:

  • 1 ракета Х-59;
  • 9 керованих авіабомб (КАБ);
  • 64 ударні дрони типу «Шахед»;
  • 3 дрони типу «Герань-2»;
  • 1 дрон типу «Ланцет»;
  • 2 дрони типу «Молнія»;
  • 12 розвідувальних БпУ.

Зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено три приватні будинки, адміністративну будівлю, будівлю Дитячої залізниці, нежитлову споруду, іподром, три автомобілі;
  • у Харківському районі – чотири приватні будинки, господарчі споруди, газову трубу;
  • у Куп’янському районі – два будинки та господарчі приміщення;
  • в Ізюмському районі – склад, автомобіль та екскаватор;
  • у Чугуївському районі – два автомобілі.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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