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08.06.2025  09:07   Рита Парфенова

Харкову потрібна донорська кров – пункти прийому працюють навіть під час тривог

Після наймасованішої атаки за весь період повномасштабної війни зростає потреба в донорській крові. У Харкові діють два пункти здачі крові.


Фото: ХОЦСК

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харків залишається під ударом. 7 червня з 03:00 до 05:00 російські війська здійснили комбіновану атаку – наймасованішу з початку повномасштабної війни. Ввечері того ж дня, близько 17:35, окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

У таких умовах зростає потреба в донорській крові. Харківський обласний центр служби крові звертається до мешканців із проханням долучитися до донорства.

Здати кров можна без попереднього запису у двох локаціях:

  • вул. Клочківська, 366 – з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:00, щосуботи з 08:00 до 13:00;
  • ТРЦ «Нікольський» (–1 поверх) – у вівторок, четвер і суботу з 09:00 до 14:00.

Обидва пункти працюють навіть під час повітряних тривог.

У Центрі безкоштовно визначають групу крові, тож попередньо проходити аналізи не потрібно – усе зроблять на місці. Результати надають онлайн.

З усіх питань можна звертатися телефоном: +380955704766 або писати в Direct.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

Тэги:  донор, донор крові, харків
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