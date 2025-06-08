Харкову потрібна донорська кров – пункти прийому працюють навіть під час тривог

Після наймасованішої атаки за весь період повномасштабної війни зростає потреба в донорській крові. У Харкові діють два пункти здачі крові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харків залишається під ударом. 7 червня з 03:00 до 05:00 російські війська здійснили комбіновану атаку – наймасованішу з початку повномасштабної війни. Ввечері того ж дня, близько 17:35, окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.
У таких умовах зростає потреба в донорській крові. Харківський обласний центр служби крові звертається до мешканців із проханням долучитися до донорства.
Здати кров можна без попереднього запису у двох локаціях:
Обидва пункти працюють навіть під час повітряних тривог.
У Центрі безкоштовно визначають групу крові, тож попередньо проходити аналізи не потрібно – усе зроблять на місці. Результати надають онлайн.
З усіх питань можна звертатися телефоном: +380955704766 або писати в Direct.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.
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