07.06.2025 19:40

Одне з влучань — по Дитячій залізниці: ХОВА про удар по Харкову (фото)

Близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Одне з влучань — по Дитячій залізниці. Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. росіяни б’ють саме туди в суботу вдень. На жаль, загинула 30-річна жінка.

Ще 18 людей поранено, троє з них перебувають у важкому стані.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будівлі Дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки, господарчу споруду.

На місці працюють бригади медиків та співробітники ДСНС», - йдеться у повідомленні.

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