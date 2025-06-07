    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Одне з влучань — по Дитячій залізниці: ХОВА про удар по Харкову (фото)
07.06.2025  19:40   

Одне з влучань — по Дитячій залізниці: ХОВА про удар по Харкову (фото)

Близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
«Одне з влучань — по Дитячій залізниці. Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. росіяни б’ють саме туди в суботу вдень. На жаль, загинула 30-річна жінка. 
 
 
Ще 18 людей поранено, троє з них перебувають у важкому стані.
 
 
Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будівлі Дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки, господарчу споруду.
 
 
На місці працюють бригади медиків та співробітники ДСНС», - йдеться у повідомленні.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали кадри порятунку постраждалих.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.06 Надзвичайні події Ворожа авіація завдала ударів по місту Харкову: рятувальники показали наслідки 07.06 Надзвичайні події Ігор Терехов про обстріл міста надвечір 7 липня 07.06 Надзвичайні події Наслідки атаки Харкова КАБами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 