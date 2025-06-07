07.06.2025 21:50 Віталій Хіневич
Загибла під час обстрілу Шевченківського району жінка була очільницею дитячої залізниці
7 червня орієнтовно о 17:40 збройні сили рф знову атакували м. Харків, завдавши серію авіаційних ударів.
У Шевченківському районі зафіксовано влучання по території дитячої залізниці. Загинула жінка: вона була очільницею дитячої залізниці, її призначили на посаду два тижні тому. Ще 12 людей отримали поранення та зазнали гострого шоку.
Також ще один авіаційний боєприпас розірвався над будинком у цьому ж районі: поранені двоє чоловіків.
У Київському районі КАБ поцілив по приватному житловому сектору: пошкоджено будинки та господарські будівлі. Постраждали пʼять людей: двоє жінок та двоє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки — гостра реакція на стрес.
За процесуального керівництва Шевченківської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).
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