Прогноз погоди у Харкові на 8 червня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 29 – 34° тепла.
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День підходить для порядку, планування і колективних справ. Уникайте надмірної уваги з боку керівництва – можливі претензії.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Цього року 8 червня відзначають Трійцю — одне з дванадцяти найголовніших свят у житті православних християн.
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