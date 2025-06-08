08.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 червня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 29 – 34° тепла.

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Народні прикмети

велика роса, але душно – чекайте на великий урожай;

туман вранці – до сонячної погоди;

день грозовий – сінокіс не вдасться;

на небі вночі багато зірок – буде багато в лісі грибів.