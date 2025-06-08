    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Кількість загиблих після авіаудару по Харкову 7 червня зросла до двох
08.06.2025  08:42   Рита Парфенова

Кількість загиблих після авіаудару по Харкову 7 червня зросла до двох

У лікарні помер 62-річний чоловік, поранений внаслідок удару по Шевченківському району.

пряме влучання по території Малої Південної залізниці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
7 червня близько 17:35 російські війська завдали ударів чотирма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Внаслідок атаки постраждали житлові квартали та об'єкти інфраструктури.
 
У Шевченківському районі зафіксовано пряме влучання по території Малої Південної залізниці. Внаслідок удару загинула жінка – очільниця дитячої залізниці, яку призначили на цю посаду лише два тижні тому.
 
Крім того, стало відомо, що в лікарні помер 62-річний чоловік, який отримав поранення під час цього ж обстрілу.
 
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.06 Надзвичайні події Авіаобстріл Дергачівської громади на Харківщині: загинув чоловік, є поранений 08.06 Надзвичайні події Росія завдала авіаударів по Харківщині: у Козачій Лопані поранено чоловіка, тривають пошуки ще однієї людини 08.06 Надзвичайні події За добу ворог атакував Харків і 9 населених пунктів області: 3 загиблих, 23 поранених
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 