08.06.2025 08:42 Рита Парфенова

Кількість загиблих після авіаудару по Харкову 7 червня зросла до двох

У лікарні помер 62-річний чоловік, поранений внаслідок удару по Шевченківському району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

7 червня близько 17:35 російські війська завдали ударів чотирма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Внаслідок атаки постраждали житлові квартали та об'єкти інфраструктури.

У Шевченківському районі зафіксовано пряме влучання по території Малої Південної залізниці. Внаслідок удару загинула жінка – очільниця дитячої залізниці, яку призначили на цю посаду лише два тижні тому.

Крім того, стало відомо, що в лікарні помер 62-річний чоловік, який отримав поранення під час цього ж обстрілу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.