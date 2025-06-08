08.06.2025 08:42 Рита Парфенова
Кількість загиблих після авіаудару по Харкову 7 червня зросла до двох
У лікарні помер 62-річний чоловік, поранений внаслідок удару по Шевченківському району.
7 червня близько 17:35 російські війська завдали ударів чотирма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Внаслідок атаки постраждали житлові квартали та об'єкти інфраструктури.
У Шевченківському районі зафіксовано пряме влучання по території Малої Південної залізниці. Внаслідок удару загинула жінка – очільниця дитячої залізниці, яку призначили на цю посаду лише два тижні тому.
Крім того, стало відомо, що в лікарні помер 62-річний чоловік, який отримав поранення під час цього ж обстрілу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що 7 червня близько 17.35 ворог завдав ударів
4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.
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