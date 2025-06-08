Окупанти штурмували позиції ЗСУ на Харківщині: відбито атаки біля Вовчанська та Степової Новоселівки

Протягом доби російські війська здійснили кілька спроб прориву на Харківському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку минулої доби окупанти тричі атакували позиції українських захисників. Штурми відбулися поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Западного.
На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу наступу – противник намагався просунутися в районі Степової Новоселівки, однак був відбитий Силами оборони.
Окрім того, ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Харків та Куп’янськ-Вузловий.
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