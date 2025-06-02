02.06.2025 16:45 Віталій Хіневич
Частково буде знеструмлено два райони Харкова: список адрес
8 червня частково будуть знеструмлені споживачі Холодногірського і Шевченківського районів.
У зв`язку з невідкладними роботами щодо усунення наслідків пошкоджень, пов'язаних зі збройною агресією російської федерації, у неділю, 8 червня, з 9:00 до 16:00 буде знеструмлена частина споживачів Холодногірського і Шевченківського районів м. Харкова, а саме:
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Альбовський пров., б. 1-10;
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Бориса Шрамка вул., б. 8-61;
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Вінницький пров., б. 3-18;
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Копиловський пров., б. 1-15;
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Кришталевий пров., б. 9-17;
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Ніжинська вул., б. 23-40;
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Сіриківська вул., б. 1-102;
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Фастівський пров., б. 1-12;
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Велика Панасівська вул., б. 108, 115;
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Клочківська вул., б. 101 В, 148 А, 191-201;
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Європейська вул., б. 4, 4 А, 6 А;
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Культури вул., б. 23;
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Сухумська вул., б. 24;
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Шекспіра вул., б. 11-15;
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Лопанська вул., б. 31, 35;
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С. Кузнеця вул., б. 64-66;
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Космічна вул., б. 11.
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