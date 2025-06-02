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02.06.2025  16:45   Віталій Хіневич

Частково буде знеструмлено два райони Харкова: список адрес

8 червня частково будуть знеструмлені споживачі Холодногірського і Шевченківського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
У зв`язку з невідкладними роботами щодо усунення наслідків пошкоджень, пов'язаних зі збройною агресією російської федерації, у неділю, 8 червня, з 9:00 до 16:00 буде знеструмлена частина споживачів Холодногірського і Шевченківського  районів м. Харкова, а саме:    
 
  • Альбовський пров.,  б. 1-10;
  • Бориса Шрамка вул., б. 8-61;
  • Вінницький пров., б. 3-18;
  • Копиловський пров., б. 1-15;
  • Кришталевий пров., б. 9-17;
  • Ніжинська вул., б. 23-40;
  • Сіриківська вул., б. 1-102;
  • Фастівський пров., б. 1-12;
  • Велика Панасівська вул., б. 108, 115;
  • Клочківська вул., б. 101 В, 148 А, 191-201;
  • Європейська вул., б. 4, 4 А, 6 А;
  • Культури вул., б. 23;
  • Сухумська вул., б. 24;
  • Шекспіра вул., б. 11-15;
  • Лопанська вул., б. 31, 35;
  • С. Кузнеця вул., б. 64-66;
  • Космічна вул., б. 11.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові без відключень оновлюють водопроводи в двох районах.
 
Тэги:  жкг, харків
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