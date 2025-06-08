08.06.2025 07:30 Рита Парфенова

Трійця: свята, прикмети, традиції та заборони 8 червня

Цього року 8 червня відзначають Трійцю — одне з дванадцяти найголовніших свят у житті православних християн.

Трійця вважається одним із найважливіших релігійних свят нарівні з Різдвом та Великоднем. Свято встановлено на честь Пресвятої Трійці: Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа. В Україні Трійця – державне свято.



Напередодні Трійці відзначається батьківська субота, коли поминаються ті, кого не змогли поховати за християнськими обрядами, таких як безвісти зниклі або потонулі.



У день Трійці, відомий як Зелена неділя, храми та домівки прикрашаються квітами, лікарськими та пряними травами, що віриться, що допомагає відлякувати злих духів. Священики в цей день надягають зелені ризи і згадують перемогу Ісуса Христа над смертю під час молитов. Після церковних обрядів звичайно сідають за святковий стіл, відвідують родину та обмінюються солодощами.



Традиційно, молодь святкує Трійцю веселощами, співами та жартами. Дівчата в цей день кидають у воду вінки з квітів: якщо вінок рухається рівномірно, це означає, що шлюб наближається; напрямок руху вказує, з якого боку нарешті прийдуть свати. Якщо вінок залишається нерухомим, то весілля можна відкладати.

Цього дня також звичайно готують березові віники, відомі за своїми цілющими властивостями. Традиція народних звичаїв вказує на багатий обрядовий календар, який поважається й сьогодні.



На Трійцю також є певні заборони: заборонено виконувати різні роботи, наприклад, різати, шити, працювати фізично, купатися в водоймах, ходити в ліс, рубати дерева, копати землю, вінчатися, лаятися, сваритися та заздрити.



Українці вірять, що на Трійцю не варто влаштовувати весілля, але можна свататися.

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За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України. Свято було започатковане у 1980 році Указом Президії Верховної Ради СРСР і плавно перенеслося до календаря українських свят.



Легка промисловість, безсумнівно, одна з найближчих до споживача та покупця галузей промисловості. Основними підгалузями легкої промисловості традиційно називають текстильну, швейну, шкіряну, хутряну, взуттєву промисловості, а також виробництво штучних шкір та полімерно-плівкових матеріалів.

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Сьогодні світ відзначає Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря. Це неофіційне свято з'явилося на пропозицію влади Мехіко і присвячується всім, хто сидить удома та піклується про благополуччя сім'ї. А це теж своєрідна робота, причому досить нелегка.



До речі, у 2003 році було організовано першу організацію чоловіків, які займалися домашнім господарством, – чоловіків-домогосподарів. Це сталося в Італії. Хто ж опинився у такій асоціації? Сюди вступили одружені чоловіки, які виявили бажання збагнути всі науки ведення домашнього господарства. Чоловіки з цього товариства вчаться правильно і красиво різати фрукти та овочі до святкового столу, вони діляться один з одним різними рецептами смачних страв, а також радяться один з одним з приводу того, який краще вибрати засіб для чищення. Так, це здається неймовірним, але це є насправді.

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8 червня у світі відзначають Всесвітній день океанів — нагадування про важливість океану для життя на Землі та заклик до його захисту.

Океан вкриває понад 70% поверхні планети та виробляє близько 50% кисню, яким ми дихаємо. Він підтримує біорізноманіття, є основним джерелом білка для понад мільярда людей та відіграє ключову роль в економіці. За прогнозами, до 2030 року понад 40 млн осіб працюватимуть у галузях, пов’язаних із морем.

Та попри значення океану, ми досі знаємо лише близько 10% його глибин. І водночас виснажуємо його ресурси: 90% популяцій великої риби перебувають під загрозою, половина коралових рифів – знищені.

У 2025 році триватиме Десятиліття науки про океан, а також відбудеться Всесвітня конференція з питань океану. У цей день людство згадує про свій зв’язок із морем і зобов’язується берегти його, спираючись на знання, повагу та відповідальність.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять великомученика Феодора Стратилата.



Наші пращури цього дня намагалися зустріти світанок, вірили, що з першим промінням сонця людина отримує надзвичайну силу та енергію. Заведено було просити вибачення у всіх тих, кого образив.



Що не можна робити:

планувати цього дня майбутнє;

давати в борг щось цінне;

скаржитися на долю.

За Юліанським календарем, 8 червня віряни вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Карпа та Алфея, мученика Георгія Нового.



У давнину цього дня до будинку запрошували пічника, який оглядав піч і за необхідності ремонтував її. За це господарі пригощали його короваєм. Один шматочок обов’язково клали за піч, щоб задобрити домовика. Люди вірили, що його потурбували під час ремонту.



Що не можна робити:

після заходу сонця не можна підмітати підлогу;

відправлятися у поїздки;

робити великі покупки;

змінювати роботу.

Також цього дня

У 1625 народився Джованні Кассіні, італійський астроном, академік Празької АН, відкрив супутники Сатурна: Япет, Рею, Тетіс і Діону, встановив, що кільце Сатурна складається з двох частин, а Марс і Юпітер обертаються.



1668 – Петра Дорошенка обрано гетьманом України.



1671 – народився Томазо Альбіноні, італійський композитор та скрипаль.



1786 – у Нью-Йорку вперше надійшло у продаж морозиво. Коли цей продукт було вигадано, історія замовчує, проте дата першого продажу вважається днем народження замороженого молока.



1810 – народився Роберт Шуман, німецький композитор, піаніст, музичний критик.



1824 – Ноа Кашинг із Квебеку запатентував пральну машину.



1869 - Айвз Макгаффі з Чикаго запатентував пилосос.



1912 – у Лос-Анджелесі засновано кіностудію «Universal».



1940 – оголошено про відкриття нептунія, 93 елементи у таблиці періодичних елементів.



1946 – засновано Міжнародну організацію журналістів (МОЖ).



1953 – народилася Бонні Тайлер, англійська рок-співачка.



1955 – народився сер Тім Бернерс-Лі, англійський вчений, винахідник Всесвітнього павутиння.



1984 – до Гільдії кіноакторів США почесним членом прийнято діснеївське каченя Дональд Дак.



1999 – вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа у Києві.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Віктор, Костянтин, Меланія, Павло, Теодор, Федір.



за Юліанським календарем: Андрій, Георгій (Єгор, Юрій), Давид, Іван, Карп, Макар, Марк, Олександр, Олена.