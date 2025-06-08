На Харківщині електропотяг травмував чоловіка – поліція з’ясовує обставини

Інцидент стався вранці 8 червня поблизу залізничних колій у селищі Покотилівка. Постраждалого госпіталізовано до реанімації.
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція розслідує обставини травмування 51-річного чоловіка, якого 8 червня близько 9:45 збив пасажирський приміський електропотяг у селищі Покотилівка Харківської області.
За попередніми даними, чоловік рухався надто близько до залізничних колій і не реагував на звукові сигнали. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.
Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до реанімаційного відділення лікарні.
Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.
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