08.06.2025 19:30 Рита Парфенова

На Харківщині електропотяг травмував чоловіка – поліція з’ясовує обставини

Інцидент стався вранці 8 червня поблизу залізничних колій у селищі Покотилівка. Постраждалого госпіталізовано до реанімації.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція розслідує обставини травмування 51-річного чоловіка, якого 8 червня близько 9:45 збив пасажирський приміський електропотяг у селищі Покотилівка Харківської області.

За попередніми даними, чоловік рухався надто близько до залізничних колій і не реагував на звукові сигнали. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до реанімаційного відділення лікарні.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

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