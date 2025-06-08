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08.06.2025  19:30   Рита Парфенова

На Харківщині електропотяг травмував чоловіка – поліція з’ясовує обставини

Інцидент стався вранці 8 червня поблизу залізничних колій у селищі Покотилівка. Постраждалого госпіталізовано до реанімації.

ЗАЛІЗНИЦЯ

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція розслідує обставини травмування 51-річного чоловіка, якого 8 червня близько 9:45 збив пасажирський приміський електропотяг у селищі Покотилівка Харківської області.

За попередніми даними, чоловік рухався надто близько до залізничних колій і не реагував на звукові сигнали. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до реанімаційного відділення лікарні.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що водій Mercedes у Харкові влаштував напідпитку ДТП і врізався у світлофор.

 

Тэги:  потяг, харків
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