06.07.2025 17:10 Рита Парфенова

На Харківщині тривають шість боєзіткнень — ЗСУ стримують ворога на північному кордоні

Українські військові стримують наступальні дії армії рф у Харківській області: три атаки відбиті на Південно-Слобожанському напрямку, ще шість боїв тривають; на Куп’янському – ворог атакував п’ять разів, усі штурми відбиті.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом останньої доби успішно відбили три ворожі атаки. Штурми тривали в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Амбарне, Вовчанськ, а також у напрямку Хатнього. Станом на зараз у цьому районі тривають ще шість бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку російські окупаційні війська здійснили п’ять спроб прорвати оборону ЗСУ поблизу Кіндрашівки, Голубівки та Зеленого Гаю. Усі ворожі штурми були успішно відбиті українськими захисниками.

Українські війська продовжують тримати оборону та знищують сили противника, які намагаються просунутися в глиб території Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог атакував Харків та ще 13 населених пунктів області, застосувавши понад 90 одиниць різних типів озброєння. Загинули дві людини, ще 11 осіб зазнали поранень.