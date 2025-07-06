    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині тривають шість боєзіткнень — ЗСУ стримують ворога на північному кордоні
06.07.2025  17:10   Рита Парфенова

На Харківщині тривають шість боєзіткнень — ЗСУ стримують ворога на північному кордоні

Українські військові стримують наступальні дії армії рф у Харківській області: три атаки відбиті на Південно-Слобожанському напрямку, ще шість боїв тривають; на Куп’янському – ворог атакував п’ять разів, усі штурми відбиті.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом останньої доби успішно відбили три ворожі атаки. Штурми тривали в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Амбарне, Вовчанськ, а також у напрямку Хатнього. Станом на зараз у цьому районі тривають ще шість бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку російські окупаційні війська здійснили п’ять спроб прорвати оборону ЗСУ поблизу Кіндрашівки, Голубівки та Зеленого Гаю. Усі ворожі штурми були успішно відбиті українськими захисниками.

Українські війська продовжують тримати оборону та знищують сили противника, які намагаються просунутися в глиб території Харківської області.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог атакував Харків та ще 13 населених пунктів області, застосувавши понад 90 одиниць різних типів озброєння. Загинули дві людини, ще 11 осіб зазнали поранень.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.07 Армія Сили оборони стримують атаки на Харківщині: тривають бої у Вовчанську та на Куп’янському напрямку 03.07 Армія 34 атаки росіян за добу: ситуація на Харківщині 02.07 Армія На Харківщині минулої доби – понад два десятки атак ворога на двох напрямках
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 