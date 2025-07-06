Прокуратура розповіла подробиці підриву на Харківщині: цивільні їхали на риболовлю (фото)

Унаслідок підриву авто на вибуховому пристрої біля села Тернова постраждали двоє цивільних, ще один чоловік зазнав гострої стресової реакції. Прокуратура відкрила провадження.
У результаті підриву поранення отримали 75-річний водій і 68-річний пасажир. Ще один пасажир, 52-річний чоловік, перебуває у стані гострої стресової реакції.
Досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що порушує закони та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 КК України), проводить Дергачівська окружна прокуратура Харківської області.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поблизу сіл Шестакове та Тернова автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет — постраждали двоє літніх чоловіків, їх госпіталізували.
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