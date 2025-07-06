06.07.2025 16:02 Рита Парфенова

Прокуратура розповіла подробиці підриву на Харківщині: цивільні їхали на риболовлю (фото)

Унаслідок підриву авто на вибуховому пристрої біля села Тернова постраждали двоє цивільних, ще один чоловік зазнав гострої стресової реакції. Прокуратура відкрила провадження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

6 липня в Харківському районі поблизу села Тернова на міні підірвався автомобіль з трьома чоловіками, які їхали на риболовлю. Майже досягнувши пункту призначення, машина наїхала на вибухонебезпечний предмет.

У результаті підриву поранення отримали 75-річний водій і 68-річний пасажир. Ще один пасажир, 52-річний чоловік, перебуває у стані гострої стресової реакції.

Досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що порушує закони та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 КК України), проводить Дергачівська окружна прокуратура Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поблизу сіл Шестакове та Тернова автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет — постраждали двоє літніх чоловіків, їх госпіталізували.