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06.07.2025  15:29   Рита Парфенова

Комунальники «Харківзеленбуду» прибрали дерева після нічної атаки в Харкові

Після нічної ворожої атаки працівники СКП «Харківзеленбуд» ліквідували наслідки обстрілів — зокрема, зрізали понад десять пошкоджених дерев, які заважали роботі екстрених служб.

Комунальники «Харківзеленбуду» прибрали дерева після нічної атаки в Харкові Комунальники «Харківзеленбуду» прибрали дерева після нічної атаки в Харкові

Фахівці спеціалізованого комунального підприємства «Харківзеленбуд» долучилися до усунення наслідків нічної ворожої атаки на місто. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У рамках відновлювальних робіт комунальники зрізали понад десять дерев, які постраждали внаслідок вибухів.

Комунальники «Харківзеленбуду» прибрали дерева після нічної атаки в Харкові 

Деякі дерева становили загрозу або перешкоджали доступу рятувальників, комунальників і ремонтних бригад до пошкоджених будівель. Роботи з прибирання тривали до повного розчищення територій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що після нічної атаки по Шевченківському та Новобаварському районах комунальні служби усувають руйнування: постраждали понад 300 квартирних вікон, балкони й місця загального користування.

Тэги:  обстріл, благоустрій, харків, агрессия россии
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