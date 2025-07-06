06.07.2025 15:29 Рита Парфенова

Комунальники «Харківзеленбуду» прибрали дерева після нічної атаки в Харкові

Після нічної ворожої атаки працівники СКП «Харківзеленбуд» ліквідували наслідки обстрілів — зокрема, зрізали понад десять пошкоджених дерев, які заважали роботі екстрених служб.

Фахівці спеціалізованого комунального підприємства «Харківзеленбуд» долучилися до усунення наслідків нічної ворожої атаки на місто. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У рамках відновлювальних робіт комунальники зрізали понад десять дерев, які постраждали внаслідок вибухів.

Деякі дерева становили загрозу або перешкоджали доступу рятувальників, комунальників і ремонтних бригад до пошкоджених будівель. Роботи з прибирання тривали до повного розчищення територій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що після нічної атаки по Шевченківському та Новобаварському районах комунальні служби усувають руйнування: постраждали понад 300 квартирних вікон, балкони й місця загального користування.