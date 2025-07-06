У Шевченківському районі Харкова працюють два мобільних ЦНАПи для подання заявок на компенсацію за пошкоджене майно

6 липня мешканці Шевченківського району можуть звернутися до двох мобільних Центрів надання адміністративних послуг, аби подати заяви на участь у державній програмі єВідновлення.
У Шевченківському районі Харкова 6 липня працюють два мобільні ЦНАПи, які відкриті спеціально для збору заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно в рамках державної програми єВідновлення.
Це дозволяє мешканцям району зручно подати документи без необхідності їхати до стаціонарних установ.
Щоб отримати компенсацію, потрібно пройти кілька етапів:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 6 липня російські дрони вдарили по житлових районах Харкова. Постраждали жінка та трирічна дитина, пошкоджено будівлі й спецтехніку ДСНС.
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