    
Главная Новини Харкова Влада У Шевченківському районі Харкова працюють два мобільних ЦНАПи для подання заявок на компенсацію за пошкоджене майно
06.07.2025  14:55   Рита Парфенова

У Шевченківському районі Харкова працюють два мобільних ЦНАПи для подання заявок на компенсацію за пошкоджене майно

6 липня мешканці Шевченківського району можуть звернутися до двох мобільних Центрів надання адміністративних послуг, аби подати заяви на участь у державній програмі єВідновлення.

цнап

У Шевченківському районі Харкова 6 липня працюють два мобільні ЦНАПи, які відкриті спеціально для збору заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно в рамках державної програми єВідновлення.

Це дозволяє мешканцям району зручно подати документи без необхідності їхати до стаціонарних установ.

Щоб отримати компенсацію, потрібно пройти кілька етапів:

  1. Подати повідомлення про пошкодження майна.
  2. Перевірити, чи внесено житло до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).
  3. Відкрити спеціальний рахунок у банку-партнері програми.
  4. Подати заяву на компенсацію.
  5. Дочекатися обстеження житла комісією.
  6. Отримати рішення за результатами розгляду заяви.
  7. Отримати кошти на рахунок і використати їх цільовим чином – на ремонт чи закупівлю будівельних матеріалів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 6 липня російські дрони вдарили по житлових районах Харкова. Постраждали жінка та трирічна дитина, пошкоджено будівлі й спецтехніку ДСНС.

Тэги:  цнап, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.06 Суспільство У Харкові мобільні ЦНАПи допомагають постраждалим від останнього обстрілу оформити документи на компенсацію 11.06 Влада У Харкові відкриють окремий ЦНАП для переселенців 22.05 Суспільство У постраждалому районі Харкова працює мобільний ЦНАП
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 