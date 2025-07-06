06.07.2025 14:55 Рита Парфенова

У Шевченківському районі Харкова працюють два мобільних ЦНАПи для подання заявок на компенсацію за пошкоджене майно

6 липня мешканці Шевченківського району можуть звернутися до двох мобільних Центрів надання адміністративних послуг, аби подати заяви на участь у державній програмі єВідновлення.

У Шевченківському районі Харкова 6 липня працюють два мобільні ЦНАПи, які відкриті спеціально для збору заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно в рамках державної програми єВідновлення.

Це дозволяє мешканцям району зручно подати документи без необхідності їхати до стаціонарних установ.

Щоб отримати компенсацію, потрібно пройти кілька етапів:

Подати повідомлення про пошкодження майна. Перевірити, чи внесено житло до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Відкрити спеціальний рахунок у банку-партнері програми. Подати заяву на компенсацію. Дочекатися обстеження житла комісією. Отримати рішення за результатами розгляду заяви. Отримати кошти на рахунок і використати їх цільовим чином – на ремонт чи закупівлю будівельних матеріалів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 6 липня російські дрони вдарили по житлових районах Харкова. Постраждали жінка та трирічна дитина, пошкоджено будівлі й спецтехніку ДСНС.