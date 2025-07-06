Привітання Ігоря Терехова з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ

Міський голова Харкова Ігор Терехов подякував українським військовим морякам за мужність, професіоналізм і внесок у захист держави, побажавши їм здоров’я та перемоги.
З нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України Харківський міський голова Ігор Терехов привітав українських військових моряків.
«Воїни українського флоту - це символ рішучості та честі. Ви забезпечуєте безпеку морських кордонів і знищуєте ворожі цілі. Завдяки вашим точним і злагодженим операціям зриваються плани агресора, а отже, зберігаються життя українців», – зазначив Ігор Терехов.
Очільник міста подякував військовим за їхній професіоналізм і хоробрість, а також побажав міцного здоров’я, успішних бойових операцій і якнайшвидшої перемоги України.
Комментариев: 0
Настає етап емоційної стабільності, коли легше контролювати почуття. Важливо зберігати дипломатичність і бути обережними у флірті – він може обернутися серйозними стосунками.
У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
У першу неділю липня відзначається День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: