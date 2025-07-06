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06.07.2025  14:35   Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ

Міський голова Харкова Ігор Терехов подякував українським військовим морякам за мужність, професіоналізм і внесок у захист держави, побажавши їм здоров’я та перемоги.


Фото: ХМР

З нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України Харківський міський голова Ігор Терехов привітав українських військових моряків.

«Воїни українського флоту - це символ рішучості та честі. Ви забезпечуєте безпеку морських кордонів і знищуєте ворожі цілі. Завдяки вашим точним і злагодженим операціям зриваються плани агресора, а отже, зберігаються життя українців», – зазначив Ігор Терехов.

Очільник міста подякував військовим за їхній професіоналізм і хоробрість, а також побажав міцного здоров’я, успішних бойових операцій і якнайшвидшої перемоги України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в першу неділю липня відзначається День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Тэги:  ігор терехов, харків
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