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06.07.2025  14:03   Рита Парфенова

Балаклія постраждала від нічної атаки дронів: пошкоджено понад 20 приватних домоволодінь (фото)

У ніч на 6 липня російські ударні безпілотники атакували Балаклію. Внаслідок влучань у приватний сектор та загоряння сухої рослинності постраждало щонайменше 20 будинків. За попередніми даними, обійшлося без поранених.

У Балаклії внаслідок атаки дронів пошкоджено понад 20 будинків

У ніч на 6 липня місто Балаклія Ізюмського району зазнало масованої атаки ворожих ударних БПЛА. Як повідомили РЕДПОСТ в Балаклійській міській військовій адміністрації, зафіксовано низку влучань, зокрема у приватний сектор.

Внаслідок ударів виникли займання сухої рослинності, а вибухова хвиля пошкодила щонайменше 20 приватних домоволодінь. Перші дані вказують, що жертв немає.

У Балаклії внаслідок атаки дронів пошкоджено понад 20 будинків

Один із дронів впав і вибухнув на вулиці поблизу приватних садиб, спричинивши пошкодження різного ступеня. Зруйновано вікна, дахи, фасади, а також елементи господарських споруд.

Наразі на місцях працюють рятувальники, комунальні служби, благодійні організації та комісія з програми «єВідновлення» для оформлення відповідних актів про пошкоджене майно.

У Балаклії внаслідок атаки дронів пошкоджено понад 20 будинків

Міська влада закликає мешканців бути обачними та за можливості перебувати в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог атакував Харків та ще 13 населених пунктів області, застосувавши понад 90 одиниць різних типів озброєння. Загинули дві людини, ще 11 осіб зазнали поранень.

У Балаклії внаслідок атаки дронів пошкоджено понад 20 будинків

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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