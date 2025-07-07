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07.07.2025  21:00   Дмитро Колонєй

Надовго забудьте про вільний проїзд провулком Щедрика у Харкові

Чому, де та на який строк введена заборона проїзду поінформували у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Надовго забудьте про вільний проїзд провулком Щедрика у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, у провулку Щедрика, на ділянці між вулицями Миколи Кравченка та Успішної до 20:00 30 вересня 2025 року заборонений рух транспорту через необхідність проведення реконструкції теплових мереж. 
 
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Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Миколи Кравченка, Аскольдівською, Ньютона, пр. Байрона та ін.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині з 1 липня обмежили рух великовантажного транспорту в спеку

 

Тэги:  рух, заборона, харків
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