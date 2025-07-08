    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За тиждень Харків зазнав 9 атак «Шахедів»
08.07.2025  14:05   

За тиждень Харків зазнав 9 атак «Шахедів»

Минулого тижня ворог, як завжди, не полишав спроб посіяти страх серед харків’ян.


За тиждень Харків зазнав 9 атак «Шахедів»
Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Загалом ми зафіксували 9 атак агресора - усі з використанням ударних безпілотників типу «Шахед».
 
Під ударами опинилися Новобаварський та Шевченківський райони. Постраждали троє осіб, серед них - дитина.
 
Внаслідок обстрілів були пошкоджені теплотраса, школа, приватні та багатоповерхові будинки, виш. 
 
Усі контури в житлових будинках, які зазнали руйнацій, вже закрито. Зараз продовжуємо працювати над ліквідацією наслідків атак, які сталися вже цього тижня.
 
Хочу подякувати всім службам за злагоджену роботу в складних умовах!
 
Також звертаю увагу: загальна тривалість повітряних тривог у Харкові за минулий тиждень була на 29 годин меншою, ніж по області, - це 36% різниці. 
 
Втім, розслаблятися не можна. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали про небезпеку для міста. Бережіть себе і своїх близьких!», - сказав Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще сім населених пунктів області. Загинула жінка, десятки людей отримали поранення, зруйновано житлові будинки, магазини та автомобілі.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.07 Надзвичайні події Рятувальники ліквідують наслідки чергового ворожого удару по Харкову 07.07 Надзвичайні події Окупанти вдарили по будівлі Харківського ОТЦК та СП 07.07 Надзвичайні події Ігор Терехов про ворожі обстріли Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 