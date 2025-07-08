08.07.2025 14:05

За тиждень Харків зазнав 9 атак «Шахедів»

Минулого тижня ворог, як завжди, не полишав спроб посіяти страх серед харків’ян.



За тиждень Харків зазнав 9 атак «Шахедів»



Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Загалом ми зафіксували 9 атак агресора - усі з використанням ударних безпілотників типу «Шахед».

Під ударами опинилися Новобаварський та Шевченківський райони. Постраждали троє осіб, серед них - дитина.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені теплотраса, школа, приватні та багатоповерхові будинки, виш.

Усі контури в житлових будинках, які зазнали руйнацій, вже закрито. Зараз продовжуємо працювати над ліквідацією наслідків атак, які сталися вже цього тижня.

Хочу подякувати всім службам за злагоджену роботу в складних умовах!

Також звертаю увагу: загальна тривалість повітряних тривог у Харкові за минулий тиждень була на 29 годин меншою, ніж по області, - це 36% різниці.

Втім, розслаблятися не можна. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали про небезпеку для міста. Бережіть себе і своїх близьких!», - сказав Ігор Терехов.

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