08.07.2025 14:05
За тиждень Харків зазнав 9 атак «Шахедів»
Минулого тижня ворог, як завжди, не полишав спроб посіяти страх серед харків’ян.
За тиждень Харків зазнав 9 атак «Шахедів»
Про це сказав
Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Загалом ми зафіксували 9 атак агресора - усі з використанням ударних безпілотників типу «Шахед».
Під ударами опинилися Новобаварський та Шевченківський райони. Постраждали троє осіб, серед них - дитина.
Внаслідок обстрілів були пошкоджені теплотраса, школа, приватні та багатоповерхові будинки, виш.
Усі контури в житлових будинках, які зазнали руйнацій, вже закрито. Зараз продовжуємо працювати над ліквідацією наслідків атак, які сталися вже цього тижня.
Хочу подякувати всім службам за злагоджену роботу в складних умовах!
Також звертаю увагу: загальна тривалість повітряних тривог у Харкові за минулий тиждень була на 29 годин меншою, ніж по області, - це 36% різниці.
Втім, розслаблятися не можна. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали про небезпеку для міста. Бережіть себе і своїх близьких!», - сказав Ігор Терехов.
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