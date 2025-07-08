08.07.2025 14:40

Швейцарська делегація відвідала Харків

Перший заступник міського голови Олександр Новак сьогодні, 8 липня, провів робочу зустріч з президентом Національної ради Швейцарії Майєю Рінкер.



Швейцарська делегація відвідала Харків



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході також взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні та Молдові Фелікс Бауманн і заступник голови місії Посольства Швейцарії в Україні Філіпп Штруб.

Олександр Новак подякував Швейцарії за вагому політичну, фінансову та гуманітарну допомогу. Він також розповів про виклики, з якими стикається Харків в умовах воєнного часу. За його словами, однією з головних проблем у місті є пошкоджене житло.

«Зараз у Харкові налічується понад 12,3 тис. пошкоджених будівель, з яких переважна більшість - житлові. Міська влада активно працює над проєктами з відбудови, в тому числі з допомогою міжнародних партнерів. Зокрема, завдяки Швейцарії в пошкоджених будинках ми встановлюємо вікна», - зазначив Олександр Новак.

Крім того, сторони обговорили питання забезпечення освітнього процесу, допомоги переселенцям, підтримки бізнесу та створення в Харкові «енергетичного острова».

У свою чергу Майя Рінкер висловила готовність до подальшої співпраці та надання допомоги. Зокрема, вона розповіла про мікрогранти, які уряд Швейцарії виділяє для підтримки українців.

«Сьогодні ми тут для того, щоб підкреслити солідарність, сказати, що ми розділяємо ваші цінності та стоїмо на боці України. Ми вражені витримкою українців і віримо в якнайшвидше настання миру», - наголосила Майя Рінкер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов урочистий захід з нагоди прийдешнього Дня взяття Бастилії.