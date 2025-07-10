10.07.2025 10:37 Рита Парфенова

«Харківводоканал» презентував Дорожню карту відновлення водних ресурсів за євростандартами

Представник КП «Харківводоканал» Георгій Лаптій на заході «Rebuilding Futures» розповів про плани модернізації систем водопостачання та водовідведення, спрямовані на зниження втрат води та покращення якості послуг.

На міжнародному заході «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery» представник управління міжнародного співробітництва КП «Харківводоканал» Георгій Лаптій презентував Дорожню карту відновлення водних ресурсів міста. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Він зазначив, що проєкт передбачає модернізацію систем водовідведення та водопостачання відповідно до європейських стандартів. Планується підвищення ефективності очисних споруд, переобладнання насосних станцій та реконструкція каналізаційних колекторів.

«47% води втрачається через поганий стан труб. Тому ми шукаємо донорів для співфінансування цього проєкту. Для нас дуже важливо працювати безперервно, стабільно та забезпечувати харків’ян якісними послугами. Ця робота почалася з ініціативи міського голови Ігоря Терехова. І ми спільно з ЮНІСЕФ розробили цю карту, щоб підтримати та вдосконалити роботу підприємства», – розповів Георгій Лаптій.

Однією з головних проблем він назвав віддаленість джерел питної води та високий відсоток втрат під час водопостачання.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада та ЮНІСЕФ в Україні уклали угоду про реалізацію перших проєктів з модернізації інфраструктури водопостачання. Очікується, що втілення Дорожньої карти КП «Харківводоканал» дозволить скоротити енергоспоживання на 40%.