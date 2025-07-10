10.07.2025 10:46 Рита Парфенова

У Харкові знижуються ціни на сезонні овочі та фрукти, крім полуниці

З початку червня на харківських ринках подешевшали огірки, помідори, молода картопля, кабачки, абрикоси та черешня. Водночас полуниця у липні трохи подорожчала.



Фото: ХМР

У харківських магазинах та на ринках триває зниження цін на сезонні овочі та фрукти. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За даними торговельних точок, порівняно з початком червня огірки подешевшали приблизно на 30 %, помідори – на 35 %, молода картопля – на 60 %, кабачки – на 55 %, абрикоси – на 30 %, а черешня – на 25 %. Водночас полуниця за перші десять днів липня зросла в ціні на 10 %.

Сьогодні на харківських ринках свіжі огірки продають за 35–45 грн за кілограм, червоні помідори – від 50 до 65 грн/кг, капусту – 17–22 грн/кг, картоплю – 20–30 грн/кг, кабачки – 17–25 грн/кг, абрикоси – 80–130 грн/кг, черешню – 150–220 грн/кг, полуницю – 160–230 грн/кг.

Крім того, у продажу з’явилися молода морква (35–45 грн/кг), буряк (23–30 грн/кг), ріпчаста цибуля (20–25 грн/кг), перець (70–100 грн/кг), кукурудза (25–40 грн за штуку).

Порівняно з початком липня минулого року, вартість деяких продуктів суттєво зросла: огірки подорожчали на 18 %, капуста – на 35 %, буряк – на 27 %, а морква і ріпчаста цибуля – на 45 %.

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