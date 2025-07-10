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10.07.2025  10:56   Рита Парфенова

В Україні зростає споживання електроенергії — закликають ощадливо користуватися електроприладами

10 липня споживання електроенергії збільшилося на 1%. Через це оператори просять громадян обмежити використання потужних електроприладів з 10:00 до 22:00, щоб уникнути перевантажень системи.

В Україні зросло споживання електроенергії
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Станом на ранок 10 липня в Україні зафіксували зростання споживання електроенергії на 1% порівняно з попереднім днем. Основними факторами є спекотна погода та низька ефективність домашніх сонячних електростанцій через хмарність і опади.
 
У зв’язку з цим енергетики закликають громадян бути максимально ощадливими — особливо у період з 10:00 до 22:00 — і обмежити використання потужних електроприладів.
 
«Наразі наша енергосистема ще відновлюється після масштабних атак, тому важливо уникати пікових навантажень. Будь ласка, не вмикайте одночасно декілька потужних пристроїв і користуйтеся електроенергією розумно», — йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго».
 
Крім того, негода — грози та пориви вітру — спричинила часткове або повне знеструмлення 371 населеного пункту у семи областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.
 
Для отримання актуальної інформації рекомендують стежити за повідомленнями обленерго та офіційними ресурсами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада та ЮНІСЕФ в Україні уклали угоду про реалізацію перших проєктів з модернізації інфраструктури водопостачання. Очікується, що втілення Дорожньої карти КП «Харківводоканал» дозволить скоротити енергоспоживання на 40%.

Тэги:  електроенергія, укренерго
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