10.07.2025 10:56 Рита Парфенова

В Україні зростає споживання електроенергії — закликають ощадливо користуватися електроприладами

10 липня споживання електроенергії збільшилося на 1%. Через це оператори просять громадян обмежити використання потужних електроприладів з 10:00 до 22:00, щоб уникнути перевантажень системи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Станом на ранок 10 липня в Україні зафіксували зростання споживання електроенергії на 1% порівняно з попереднім днем. Основними факторами є спекотна погода та низька ефективність домашніх сонячних електростанцій через хмарність і опади.

У зв’язку з цим енергетики закликають громадян бути максимально ощадливими — особливо у період з 10:00 до 22:00 — і обмежити використання потужних електроприладів.

«Наразі наша енергосистема ще відновлюється після масштабних атак, тому важливо уникати пікових навантажень. Будь ласка, не вмикайте одночасно декілька потужних пристроїв і користуйтеся електроенергією розумно», — йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго».

Крім того, негода — грози та пориви вітру — спричинила часткове або повне знеструмлення 371 населеного пункту у семи областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Для отримання актуальної інформації рекомендують стежити за повідомленнями обленерго та офіційними ресурсами.

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