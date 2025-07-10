В Україні зростає споживання електроенергії — закликають ощадливо користуватися електроприладами

10 липня споживання електроенергії збільшилося на 1%. Через це оператори просять громадян обмежити використання потужних електроприладів з 10:00 до 22:00, щоб уникнути перевантажень системи.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада та ЮНІСЕФ в Україні уклали угоду про реалізацію перших проєктів з модернізації інфраструктури водопостачання. Очікується, що втілення Дорожньої карти КП «Харківводоканал» дозволить скоротити енергоспоживання на 40%.
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Цього дня варто бути активними й реалізовувати свої плани, особливо у фінансових питаннях. Головне – не перестаратися, дотримуйтесь міри в усьому, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. Опадів не прогнозується.
10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.
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