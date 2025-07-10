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10.07.2025  11:11   

Ворожий дрон влучив у службовий автомобіль енергетиків у Куп’янському районі

Під час відновлення повітряної лінії в Куп’янському районі ворожий безпілотник атакував службовий автомобіль енергетиків.

Ворожий дрон вдарив по авто енергетиків у Куп’янському районі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Бригада Куп’янського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» виїхала на відновлення повітряної лінії, пошкодженої внаслідок бойових дій. Під час робіт прозвучав сигнал тривоги, і енергетики швидко перейшли в укриття.

Після цього ворожий безпілотний літальний апарат атакував службовий автомобіль ремонтної бригади. Попадання припало на кабіну машини.

За словами енергетиків, удар був підступним, адже було очевидно, що автомобіль належить цивільному підприємству.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби російські війська обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє мирних жителів, зруйновано об’єкти медичної та житлової інфраструктури, зафіксовані пожежі на полях.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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