Ворожий дрон влучив у службовий автомобіль енергетиків у Куп’янському районі

Під час відновлення повітряної лінії в Куп’янському районі ворожий безпілотник атакував службовий автомобіль енергетиків.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
Бригада Куп’янського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» виїхала на відновлення повітряної лінії, пошкодженої внаслідок бойових дій. Під час робіт прозвучав сигнал тривоги, і енергетики швидко перейшли в укриття.
Після цього ворожий безпілотний літальний апарат атакував службовий автомобіль ремонтної бригади. Попадання припало на кабіну машини.
За словами енергетиків, удар був підступним, адже було очевидно, що автомобіль належить цивільному підприємству.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
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