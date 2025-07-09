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09.07.2025  21:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині через ракетний обстріл спалахнула маштабна пожежа (фото)

Ворог завдав ударів по дачному селищу на Харківщині.

Спалахнула маштабна пожежа, яка охопила 7 будинків, через ракетний обстріл: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вдень 9 липня 2025 року російська війська завдали двох ракетних ударів дачному селищу неподалік сел. Печеніги Чугуївського району. Сталася масштабна пожежа. Горіли 7 будинків, паркан та трава на загальній площі 1000 м кв. 
 
Спалахнула маштабна пожежа, яка охопила 7 будинків, через ракетний обстріл: Новини Харкова
 
За попередніми даними постраждала одна людина. 
 
Спалахнула маштабна пожежа, яка охопила 7 будинків, через ракетний обстріл: Новини Харкова
 
До ліквідації наслідків ворожої ракетної атаки були залучені 35 рятувальників та 11 одиниць техніки, в тому числі піротехнічний та медичний розрахунки ДСНС.
Спалахнула маштабна пожежа, яка охопила 7 будинків, через ракетний обстріл: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині гасять 26 пожеж в екосистемах.
 
Тэги:  пожежа, обстріл, харків, агрессия россии
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