У Харкові та області на 11 липня оголошено штормове попередження — гроза, град та шквали

Метеорологи попереджають про грози, можливий град і шквалистий вітер 15–20 м/с. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетиків, комунальників і рух транспорту.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 липня на території міста Харкова та області оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через очікувані небезпечні метеорологічні явища. Вдень прогнозують грозу, град та пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с.
За даними Харківського регіонального центру гідрометеорології, різкі зміни погоди можуть призвести до аварійних відключень електропостачання, пошкодження дахів і ліній зв’язку, ускладнень у роботі будівельних і комунальних служб, а також створити аварійні ситуації в транспортному русі.
Мешканців та гостей регіону закликають бути уважними: за можливості відкласти рух відкритими ділянками доріг, не паркувати автомобілі під деревами та рекламними конструкціями, а також підготувати необхідний запас води та ліків на випадок тимчасових збоїв у комунальних мережах.
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