10.07.2025 21:31 Дмитро Колонєй

Японці продовжать надавати Харкову техніку та підтримуватимуть в енергетичному секторі

Мер Харкорва Ігорь Терехов зустрівся зі старшим віцепрезидентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Шохеї Хара та старшим директором Офісу у справах України Хібіно Такаші.



Японці продовжать надавати Харкову техніку та підтримуватимуть в енергетичному секторі



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час зустріч із японськими партнерами Харкова мер міста Ігор Терехов розповів, що останнім часом ворог почав активніше атакувати Харків безпілотниками, від яких потерпає цивільне населення, і наголосив на потребі в підтримці прифронтових українських міст.

«Росіяни б’ють по житлових будинках і цивільних підприємствах. Тому зараз усьому світу потрібно об’єднатися та завершити цю війну. Дякую вам за допомогу Харкову! Завдяки вашому обладнанню ми рятуємо життя. Зокрема, цю техніку експлуатують, коли люди перебувають під завалами», - підкреслив Ігор Терехов.

Шохеї Хара зазначив, що JICA спеціалізується на підтримці саме цивільного населення.

«Ми продовжимо надавати техніку, будемо підтримувати Харків в енергетичному секторі. Але готові обговорити інші ідеї, наприклад, у галузі освіти», - повідомив Шохеї Хара.

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