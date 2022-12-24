Обстріл Куп’янського району 24 грудня: є загиблий та поранена

Росіяни зранку 24 грудня завдали мінометних ударів по Куп'янському району.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, окупанти влучили просто у приватне домоволодіння у с. Подоли.
«На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку шпиталізували до лікарні та надають всю необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.
Нагадаємо, селище Дворічна у Куп’янському району Харківщини двічі за добу 23 грудня обстріляли військові рф.
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