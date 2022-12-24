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24.12.2022  13:31   Рита Парфенова

Обстріл Куп’янського району 24 грудня: є загиблий та поранена

Росіяни зранку 24 грудня завдали мінометних ударів по Куп'янському району.

вирва після обстрілу

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, окупанти влучили просто у приватне домоволодіння у с. Подоли.

«На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку шпиталізували до лікарні та надають всю необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, селище Дворічна у Куп’янському району Харківщини двічі за добу 23 грудня обстріляли військові рф.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, купянск, харьков, хова, агрессия россии
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