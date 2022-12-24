24.12.2022 09:08 Рита Парфенова

На Харківщині рятівники, які виїхали на гасіння пожежі після обстрілу, опинилися під повторним вогнем окупантів

Селище Дворічна у Куп’янському району Харківщини двічі за добу 23 грудня обстріляли військові рф.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 24 грудня.

Спочатку о 13:00 рятувальники з селища Дворічна провели обстеження території, яку обстріляли російські загарбники. Перевіркою виявлені пошкодження магазину і паркану приватного домоволодіння. Постраждалих немає. Пожеж не зафіксовано.



Внаслідок обстрілів з боку окупантів, що трапились у період з 18:00 до 18:20 на території Дворічанської громади, сталися дві пожежі. Ворог завдав ударів по приватному сектору. Горіли: приватний будинок, 2 гос-подарчі споруди та 3 гаражі. Загальна площа пожежі склала біля 500 кв.м. З вог-нем під загрозою повторних обстрілів боролись рятувальники 14-ї та 44-ї Дер-жавних пожежно-рятувальних частин. Останній осередок горіння ліквідований о 22:05.



Загалом за добу з 23 по 24 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

5– інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 66 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма, а також селища Дворічна рятувальники доставили 22 тони питної і технічної води.