24.12.2022 08:29 Рита Парфенова

Про обстріли Харківщини, руйнування та поранених розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільне населення міст і сіл прикордонних районів Харківщини та населених пунктів біля лінії зіткнення.



РЕДПОСТ

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, протягом доби ворог обстрілював з артилерії, танків та мінометів райони населених пунктів:

Гур’їв,

Ветеринарне,

Кудіївка,

Гоптівка,

Стариця,

Огірцеве,

Вовчанськ,

Амбарне,

Новомлинськ,

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Крохмальне.

Також 23 грудня близько 18:00 внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району пошкоджень зазнали житловий будинок, господарчі споруди та гаражі. Сталися пожежі.

На щастя, даних про поранених серед цивільних людей в усіх випадках обстрілів немає.

Нагадаємо, протягом доби з 23 по 24 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.