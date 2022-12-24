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24.12.2022  08:29   Рита Парфенова

Про обстріли Харківщини, руйнування та поранених розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільне населення міст і сіл прикордонних районів Харківщини та населених пунктів біля лінії зіткнення.


РЕДПОСТ

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, протягом доби ворог обстрілював з артилерії, танків та мінометів райони населених пунктів:

  • Гур’їв,
  • Ветеринарне,
  • Кудіївка,
  • Гоптівка,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Вовчанськ,
  • Амбарне,
  • Новомлинськ,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Табаївка,
  • Крохмальне.

Також 23 грудня близько 18:00 внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району пошкоджень зазнали житловий будинок, господарчі споруди та гаражі. Сталися пожежі.

На щастя, даних про поранених серед цивільних людей в усіх випадках обстрілів немає.

Нагадаємо, протягом доби з 23 по 24 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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