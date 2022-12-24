Про обстріли Харківщини, руйнування та поранених розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільне населення міст і сіл прикордонних районів Харківщини та населених пунктів біля лінії зіткнення.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, протягом доби ворог обстрілював з артилерії, танків та мінометів райони населених пунктів:
Також 23 грудня близько 18:00 внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району пошкоджень зазнали житловий будинок, господарчі споруди та гаражі. Сталися пожежі.
На щастя, даних про поранених серед цивільних людей в усіх випадках обстрілів немає.
Нагадаємо, протягом доби з 23 по 24 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
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